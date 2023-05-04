Chris Singleton'ın sağlık durumu nasıl? Anadolu Efes'in basketbolcusu kalp krizi geçirdi! Chris Singleton'a ne oldu? İşte Chris Singleton ile ilgili son durum

Anadolu Efes'ten Chris Singleton'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı. Lacivert-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki uzun forvet oyuncusunun tetkik ve tedavisine devam edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Chris Singleton'a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.