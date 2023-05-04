Chris Singleton'ın sağlık durumu nasıl? Anadolu Efes'in basketbolcusu kalp krizi geçirdi! Chris Singleton'a ne oldu? İşte Chris Singleton ile ilgili son durum
Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği açıklanan Singleton ile ilgili haberler araştırılıyor. Peki Chris Singleton'ın sağlık durumu nasıl? Singleton'a ne oldu? İşte Chris Singleton'ın sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler...
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li forvet oyuncusu Chris Singleton, dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Anadolu Efes'ten 33 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
- Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.
Kalp krizi geçirdiği açıklanan Chris Singleton ile ilgili haberler basketbolseverler tarafından takip ediliyor.
Anadolu Efes'ten Chris Singleton'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı. Lacivert-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki uzun forvet oyuncusunun tetkik ve tedavisine devam edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Chris Singleton'a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.
Kaynak: Anadolu Ajansı