'Ciddi değil' demişti ama raporlar şaşırttı! İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar...
Nijerya Milli Takımı kampından sakat dönen süper yıldızın detaylı sağlık raporu camiayı hareketlendirdi. İşte sahalardan uzak kalacağı süre...
Galatasaray'ın rekor transferi Victor Osimhen'in milli arada yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'a dönüşüyle birlikte sarı-kırmızılı kulüpte hareketli saatler yaşandı.
Goal.com'a göre, yıldız golcü, ayağının tozuyla sponsor hastane Acıbadem'de kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi. Yapılan detaylı kontrollerin ardından kulüp, oyuncunun sol arka adalesinde orta seviyede "strain" yani zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Tedavi sürecinin vakit kaybedilmeden başlatıldığı belirtilen resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.”
TEKNİK HEYETİN HEDEFİNDEKİ O TARİH
Sakatlık haberinin ardından sarı-kırmızılı taraftarların aklındaki en büyük soru işareti, Osimhen'in 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği oldu.
TRT Spor kaynaklı bilgilere göre, teknik heyet ve sağlık ekibi 27 yaşındaki golcüyü bu kritik randevuya hazırlamak için seferberlik ilan etti. Tedavi takvimi, oyuncunun derbi günü sahada olmasını sağlayacak şekilde planlanıyor.
KULÜBEDE OLACAĞI MAÇLAR KESİNLEŞTİ
Adalesindeki zorlanma ve kanama nedeniyle Nijeryalı yıldızın önümüzdeki iki kritik sınavda takımı yalnız bırakması bekleniyor.
Mevcut tabloya göre Osimhen; 22 Kasım'da Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde ve 25 Kasım'da Şampiyonlar Ligi sahnesindeki Union Saint-Gilloise karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İstanbul'a inişinde havalimanında basın mensupları ve taraftarlarla karşılaşan Osimhen, sakatlığına ilişkin sorulara kısa ve net bir cevap verdi. Durumunu soranlara “Ciddi değil” yanıtını veren oyuncu, moralinin yüksek olduğunu gösterdi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 9 gol kaydederek müthiş bir performans sergileyen 26 yaşındaki süper yıldızın yokluğu, takımın hücum hattı için önemli bir eksiklik olarak görülüyor.
Sağlık heyetinin öngörülerine göre Victor Osimhen'in sakatlığının tamamen geçmesi 10 ila 14 günlük bir süreci kapsayacak.
Kulübün öncelikli hedefi, yıldız ismi Fenerbahçe derbisine tam kapasiteyle hazır hale getirmek. Tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda, Osimhen'in 1 Aralık tarihine kadar büyük ölçüde toparlanacağı ve derbide forma giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.