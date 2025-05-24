Cimbom'da fırtına öncesi sessizlik: Kim gidiyor, kim kalıyor?
Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için iç transferde kapsamlı bir operasyon başlattı. Yunus Akgün imzaya hazırlanırken, Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis beklentisi var. Osimhen, Zaniolo, Muslera ve Mertens'in durumları da netleşiyor.
2024-2025 sezonunun 36’ncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Fanatik'e göre, Sarı-Kırmızılı ekipte kadro planlamasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
YUNUS AKGÜN İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME
2024-2025 sezonunun 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da gözler şimdi iç transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni bir sözleşme için el sıkıştı.
Genç oyuncunun, yıllık 2.3 milyon euro kazanacağı ve resmi imzaların birkaç gün içinde atılacağı belirtildi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'A AVRUPA KANCASI
Galatasaray’ın bir diğer parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz için ise kulüp yönetimi 35 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Devre arasında Premier Lig’den gelen 17 milyon euroluk teklifin geri çevrildiği bilinirken, transferin bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor. Oyuncuya Avrupa’nın önemli kulüplerinin ilgisi sürüyor.
OSIMHEN’İN GELECEĞİ BELİRSİZ
Takımın gol yollarındaki en etkili ismi Victor Osimhen’e ise Arap Yarımadası’ndan dudak uçuklatan bir teklif geldi.
Yaklaşık 40 milyon euro maaş önerildiği belirtilen Nijeryalı oyuncuya, Galatasaray da resmi teklifini sundu. Ancak bu transferin gerçekleşmesinin düşük ihtimal olduğu düşünülüyor.
ZANIOLO YENİDEN KİRALIK GÖNDERİLECEK
Geçtiğimiz sezonu Fiorentina’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo’nun, yeni sezonda da Galatasaray’da forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan futbolcuyu yeniden kiralık olarak başka bir kulübe göndermeyi planlıyor. Zaniolo için Serie A kulüplerinden ilgi olduğu bildirildi.
MUSLERA VE MERTENS’E VEDA ZAMANI
Galatasaray’da bir döneme damga vuran iki yıldız isim, Fernando Muslera ve Dries Mertens için veda zamanı geldi. Başakşehir maçı sonrası her iki futbolcu için özel bir tören düzenlenecek.
Muslera’nın futbol kariyerine ülkesinde bir yıl daha devam edeceği, ardından Uruguay’da satın aldığı kulüp ile ilgileneceği öğrenildi. Tecrübeli kaleci, Galatasaray ile bağlarını koparmayacak ve kulübe genç oyuncular konusunda destek verecek.