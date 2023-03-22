Denizlispor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki Denizlispor - Boluspor maçı ne zaman? Denizlispor - Boluspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Boluspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Denizlispor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Boluspor, topladığı 38 puanla 9. sırada yer alıyor.
SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 28. haftasındaki Denizlispor - Boluspor maçı 24 Mart Cuma günü oynanacak.