Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman? Denizlispor - Göztepe maçı saat kaçta? Denizlispor - Göztepe maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'ya 5-2 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.
DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 30. haftasındaki Denizlispor - Göztepe maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.