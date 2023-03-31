Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman? Denizlispor - Göztepe maçı saat kaçta? Denizlispor - Göztepe maçı hangi kanalda?

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Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'ya 5-2 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.

Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 ile geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 30. haftasındaki Denizlispor - Göztepe maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.