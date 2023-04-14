Denizlispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Peki Denizlispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Denizlispor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Denizlispor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?

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Denizlispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Denizlispor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Denizlispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 30 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'a 3-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.

Denizlispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Göztepe'ye 3-2 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 47 puanla 8. sırada yer alıyor.

Denizlispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

DENİZLİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 32. haftasındaki Denizlispor - Keçiörengücü maçı 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak.