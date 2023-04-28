Denizlispor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Keçiörengücü ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Keçiörengücü - Manisa FK maçı ne zaman? Keçiörengücü - Manisa FK maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Manisa FK maçı hangi kanalda?
# denizlispor # samsunspor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Keçiörengücü ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Denizlispor, ligde oynadığı 32 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 69 puanla 1. sırada yer alıyor.
DENİZLİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 35. haftasındaki Denizlispor - Samsunspor maçı 30 Nisan Pazar günü oynanacak.