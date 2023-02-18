Depremzede aileden duygulandıran not: Okuyan gözyaşlarını tutamıyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde etkilenen vatandaşları stadyum localarında ağırlayan Konyaspor, Gaziantepli depremzedeli bir ailenin stadyumdan ayrılırken bıraktığı notu paylaştı. İşte okuyanların gözyaşlarına engel olmadığı o not...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Konyaspor harekete geçmiş ve depremzede aileleri stadyum localarında ağırlamaya başlamıştı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından, stadyum localarında ağırlanan Gaziantepli depremzede ailenin veda mektubunu paylaşıldı. İşte okuyanların gözyaşlarına engel olamadığı o not...
"Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım. Helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak, ben ve çekirdek ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar. Hiçbirinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri. Bizlere de çok dua edin olur mu? İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz."
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konyaspor Kulübü, 20 aileden oluşan 60 depremzedeyi, Konya MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu'nun localarında konuk etmişti.