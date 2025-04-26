Devler sahnede! Barcelona ile Real Madrid final maçına çıkıyor
İspanya Kral Kupası finalinde bu gece Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. El Clasico heyecanı zirveye ulaşırken, maç öncesi yaşanan hakem krizi finalin önüne geçti. Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağı ise merak konusu.
İspanya’da sezonun en büyük randevusu bu gece oynanacak. Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.
BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla’daki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma, bugün saat 23.00’te Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid ile Hansi Flick’in teknik direktörlüğünü yaptığı Barcelona, El Clasico’nun bu kez kupa finali versiyonunda karşılaşacak.
ARDA GÜLER 11'DE Mİ? İKİ TAKIMIN MUHTEMEL KADROLARI
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Getafe karşısında attığı galibiyet golüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Güler’in finalde ilk 11’de yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.
Barcelona cephesinde ise yıldız golcü Lewandowski’nin sakatlığı dikkat çekiyor. Real Madrid’de uzun süredir sahalardan uzak kalan Mbappe ise ilk 11’e dönüyor.
Barcelona’nın muhtemel 11’i:
Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran Torres
Real Madrid’in muhtemel 11’i:
Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Tchouameni, Modric (veya Arda Güler), Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
HAKEM KRİZİ MAÇ ÖNCESİNE DAMGA VURDU
Final öncesi en çok konuşulan konu hakemler oldu. Real Madrid, maça atanmış olan Bask bölgesi hakemi Ricardo de Burgos Bengoetxea’nın açıklamalarına tepki göstererek final öncesi planlanan basın toplantısı, resmi fotoğraf çekimi ve antrenmanı iptal etti.
Fanatik'in haberine göre, Real Madrid TV’nin hakem hakkında yayınladığı eleştirel video, tansiyonu daha da yükseltti. Bengoetxea ise düzenlenen basın toplantısında gözyaşlarına hâkim olamadı ve ailesine yönelik baskılardan söz etti:
Bengoetxea "Oğlunuz eve ağlayarak geldiğinde, babasının hırsız olduğunu söylediklerinde bu gerçekten zor bir durum. Böyle bir durumda benim yaptığım şey, oğlumu eğitmeye çalışmak, ona babasının her şeyden önce dürüst olduğunu ve diğer sporcular gibi onun da hatalar yapabileceğini anlatmak." şeklinde konuştu.
Hakemliğiyle ilgili Real Madrid'den gelen eleştiriler hakkında Bengoetxea, "Bu yaşadıklarımıza kimsenin hakkı yok. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem. Buradan ayrıldığım gün, oğlumun babasının kim olduğuyla ve hakemliğin ne olduğuyla gurur duymasını istiyorum. Çünkü hakemlik bize birçok değer kazandırdı." dedi.
REAL MADRID: “BU AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ”
Kulüp, hakemlerin sözlerini sert bir dille eleştiren bir açıklama yayınladı:
"Kupa finalinde görevli olan hakemlerin bugün yaptıkları açıklamalar kabul edilemez. Yaşananlar bu hakemlerin Real Madrid'e karşı belirgin bir düşmanlığı olduğunu bir kez daha gösterdi. İspanya Futbol Federasyonu ve Hakem Kurulu, temsil ettikleri kurumların itibarını korumak için gerekli önlemleri almak zorunda." ifadeleri kullanıldı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid yönetimi, hakem atamalarında değişiklik yapılmadığı takdirde final maçına çıkmama ihtimalini gündemine aldı. Bu iddialar, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Tartışmaların büyümesi üzerine eflatun-beyazlı kulüp yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüz, bu karşılaşma için görevlendirilen hakemlerin finalden 24 saat önce yaptıkları talihsiz ve yersiz açıklamaların, yüz milyonlarca insanın izleyeceği, küresel öneme sahip bir spor organizasyonuna gölge düşüremeyeceğinin bilincindedir ve bu durum, Sevilla'ya seyahat etmeyi planlayan tüm taraftarlara ve Endülüs başkentinde bulunan tüm taraftarlara duyulan saygıdan kaynaklanmaktadır.
Real Madrid, bugün finalde görev yapacak hakemlerin kulübümüze karşı bir kez daha sergilediği düşmanlık ve husumete rağmen, futbolun değerlerinin üstün tutulması gerektiğine inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.