Devler sahnede! Barcelona ile Real Madrid final maçına çıkıyor

Bengoetxea "Oğlunuz eve ağlayarak geldiğinde, babasının hırsız olduğunu söylediklerinde bu gerçekten zor bir durum. Böyle bir durumda benim yaptığım şey, oğlumu eğitmeye çalışmak, ona babasının her şeyden önce dürüst olduğunu ve diğer sporcular gibi onun da hatalar yapabileceğini anlatmak." şeklinde konuştu.