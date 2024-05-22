Dünya devi Ferdi Kadıoğlu'na kancayı taktı! İşte Fenerbahçe'ye teklif edilecek bonservis miktarı

Fenerbahçe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ferdi'nin, bu sezon sonunda iyi bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ferdi'nin de yeni bir macera için istekli olduğu belirtilirken yıldız futbolcu kulübüne de hatrı sayılır bir para kazandırarak Arda Güler gibi Avrupa'da sahne almak istiyor.