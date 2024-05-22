Dünya devi Ferdi Kadıoğlu'na kancayı taktı! İşte Fenerbahçe'ye teklif edilecek bonservis miktarı
Fenerbahçe'deki başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli kulübe teklifler gelmeye devam ediyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ferdi için dünyaca ünlü bir kulüp teklifini artırmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları...
2018 yazında Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli forma altına geçirdiği 6 sezonda kritik görevler alan Ferdi, özellikle son 3 sezondaki başarılı oyunuyla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelmiş durumda.
Yükselen performansıyla A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu, değerine değer katmaya devam ediyor. Uzun süredir sol bek mevkisinde ligin en iyisi olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takmış durumda.
Fenerbahçe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ferdi'nin, bu sezon sonunda iyi bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ferdi'nin de yeni bir macera için istekli olduğu belirtilirken yıldız futbolcu kulübüne de hatrı sayılır bir para kazandırarak Arda Güler gibi Avrupa'da sahne almak istiyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, uzun süredir yükselen başarılı performansıyla dikkati çeken Ferdi'yi transfer etmek için İngiltere'den Arsenal'in ve Almanya'dan Bayer Leverkusen'in ilgisi sürüyor. Özellikle Arsenal kulübünün 24 yaşındaki Ferdi'yi kadrosuna katabilmek için ısrarlı olduğu bildirildi.