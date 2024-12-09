Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede?

Profesyonel futbolcuların oylarıyla belirlenen FIFPro yılın 11'i açıklandı. Dünyanın en iyi 11 futbolcusu arasına en fazla temsilci veren takım Real Madrid oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 1

Ederson 

Manchester City / Brezilya

1 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 2

Carvajal 

Real Madrid / İspanya

2 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 3

Antonio Rüdiger

Real Madrid / Almanya

3 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 4

Virgil van Dijk

Liverpool / Hollanda

4 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 5

Kevin De Bruyne

Manchester City / Belçika

5 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 6

Rodri

Manchester City / İspanya

6 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 7

Toni Kroos

Real Madrid / Almanya

7 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 8

Jude Bellingham

Real Madrid / İngiltere

8 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 9

Kylian Mbappe

Real Madrid / Fransa

9 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 10

Erling Haaland

Manchester City / Norveç

10 11
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? - Resim: 11

Vinicius Jr.

Real Madrid / Brezilya

11 11
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