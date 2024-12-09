Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede?
Profesyonel futbolcuların oylarıyla belirlenen FIFPro yılın 11'i açıklandı. Dünyanın en iyi 11 futbolcusu arasına en fazla temsilci veren takım Real Madrid oldu.
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Ederson
Manchester City / Brezilya
Carvajal
Real Madrid / İspanya
Antonio Rüdiger
Real Madrid / Almanya
Virgil van Dijk
Liverpool / Hollanda
Kevin De Bruyne
Manchester City / Belçika
Rodri
Manchester City / İspanya
Toni Kroos
Real Madrid / Almanya
Jude Bellingham
Real Madrid / İngiltere
Kylian Mbappe
Real Madrid / Fransa
Erling Haaland
Manchester City / Norveç
Vinicius Jr.
Real Madrid / Brezilya