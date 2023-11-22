Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu! Büyüleyici ve Etkileyici Atmosferlere İnanamayacaksınız!

Dünya'nın en büyüleyici ve etkileyici stadyumları birçok sporsever tarafından merak ediliyor. Bu haberimizde Dünya'nın en etkileyici ve atmosferi olağanüstü olan 10 stadyumu sizler için derledik. İşte o etkileyici 10 stadyum...

# Camp Nou # santiago bernabeu # San Siro Stadı # anfield road
Son Güncelleme:
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu! Büyüleyici ve Etkileyici Atmosferlere İnanamayacaksınız! - Resim: 1

10- San Siro

Milano, İtalya

Açılış: 1926

Kapasite: 80.018

1 10
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu! Büyüleyici ve Etkileyici Atmosferlere İnanamayacaksınız! - Resim: 2

9- Ibrox

Glasgow, İskoçya

Açılış: 1899

Kapasite: 50.817

2 10
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu! Büyüleyici ve Etkileyici Atmosferlere İnanamayacaksınız! - Resim: 3

8- Wembley

Londra, İngiltere

Açılış: 2007

Kapasite: 90.000

3 10
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu! Büyüleyici ve Etkileyici Atmosferlere İnanamayacaksınız! - Resim: 4

7- Camp Nou

Barcelona, İspanya

Açılış: 1957

Kapasite: 99.354

4 10