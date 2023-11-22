Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu! Büyüleyici ve Etkileyici Atmosferlere İnanamayacaksınız!
Dünya'nın en büyüleyici ve etkileyici stadyumları birçok sporsever tarafından merak ediliyor. Bu haberimizde Dünya'nın en etkileyici ve atmosferi olağanüstü olan 10 stadyumu sizler için derledik. İşte o etkileyici 10 stadyum...
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10- San Siro
Milano, İtalya
Açılış: 1926
Kapasite: 80.018
9- Ibrox
Glasgow, İskoçya
Açılış: 1899
Kapasite: 50.817
8- Wembley
Londra, İngiltere
Açılış: 2007
Kapasite: 90.000
7- Camp Nou
Barcelona, İspanya
Açılış: 1957
Kapasite: 99.354