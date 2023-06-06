Dünyanın en pahalı kulüpleri belli oldu: Türk takımlarının değeri ne kadar?
Brand Finance'ın araştırmasına göre dünyanın en değerli kulüpleri belli oldu. Araştırmaya göre Türkiye'deki kuluplerin de değeri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı.
Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak alan Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında da birinci oldu. Böylece City, 4 yıldır en değerli futbol kulübü markası listesinin başında olan Real Madrid'in tacını elinden aldı. İspanyol takım Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
TÜRK KULÜPLERİ LİSTEDE YER BULAMADI
Yayınlanan listenin son sırasında yer alan Brezilya futbol kulübü Flamengo'nun marka değeri 101,5 milyon dolar oldu. Marka değerleri bu değerlerin altında kaldığı için Türk futbol kulüpleri listede yer bulamadı.
Türk futbol kulübü markaları arasında değeri yaklaşık 28 milyon dolar olan Galatasaray önde yer alırken bu kulübü 27 milyon dolarla Fenerbahçe, 21 milyon dolarla Beşiktaş ve 11 milyon dolarla Trabzonspor takip etti.
İşte dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri...
20 - ASTON VİLLA - 220 MİLYON DOLAR
Aston Villa Football Club; Aston, Birmingham'da kurulan ve Premier League'de mücadele eden İngiliz futbol kulübü. 1874'te kurulan kulüp, 1897'den beri iç saha maçlarını Villa Park'ta oynamaktadır.
19 - RB LEİPZİG - 230 MİLYON DOLAR
RasenBallsport Leipzig eV, yaygın olarak bilinen adıyla RB Leipzig, Almanya'nın Saksonya eyaletinin Leipzig kentinde kurulmuş Alman futbol kulübü. Beşinci ligdeki SSV Markranstädt kulübünün lisansını alarak enerji içeceği markası Red Bull'un desteğini alarak 2009 yılında kurulmuştur.