Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Düzcespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Düzcespor - Bursaspor maçı saat kaçta? Düzcespor - Bursaspor maçı hangi kanalda?

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Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Düzcespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Düzcespor, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Düzcespor, topladığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında 24 Erzincanspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Bursaspor, topladığı 39 puanla 11. sırada yer alıyor.

Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

DÜZCESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasındaki Düzcespor - Bursaspor maçı 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak.