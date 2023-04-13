Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Düzcespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Düzcespor - Bursaspor maçı saat kaçta? Düzcespor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Düzcespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Düzcespor, ligde oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Düzcespor, topladığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında 24 Erzincanspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Bursaspor, topladığı 39 puanla 11. sırada yer alıyor.
DÜZCESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasındaki Düzcespor - Bursaspor maçı 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak.