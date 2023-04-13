Düzcespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında 24 Erzincanspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Bursaspor, topladığı 39 puanla 11. sırada yer alıyor.