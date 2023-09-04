Eda Erdem'in eşi ile ilgili ilginç bilgi! Hem soyadını hem eşinin adını taşıyor! Eda Erdem'in formasında ki detay
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in emektar kaptanı başarılı sporcu Eda Erdem Dündar, 12 yıl önce Erdem Dündar ile nikah masasına oturdu. Özel hayatı merak konusu olan Eda Erdem, eşi Erdem Dündar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Peki Eda Erdem'in formasında fark edilmeyen detay ne?
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Avrupa Şampiyonu olarak bir kupa daha kaldıran Eda Erdem Dündar, voleybol yeteneği ve kaptanlık ruhuyla bir kez daha hayran bıraktı.
22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu milli sporcu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi.
Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.
Filenin Sultanı kaptan Eda Erdem Dündar'ın spor kariyeri ötesinde özel hayatı da zaman zaman merak ediliyor.