Ederson mu Donnarumma mı? Galatasaray ve City arasında büyük satranç
Galatasaray, kaleyi yıldız bir isme emanet etmek için düğmeye bastı. Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ile kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı iddia edilirken, gözler artık İngiliz devinin vereceği karara çevrildi.
Transfer kulislerine yansıyan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Ederson ile 2028’e kadar sürecek bir sözleşme konusunda büyük ölçüde mutabakata vardı.
Yıllık yaklaşık 7 milyon euro artı bonuslar karşılığında imza atmaya hazır olduğu öne sürülen Ederson’un transferde ana hedef olduğunu, Fabrizio Romano da doğruladı.
Ünlü gazeteci, Donnarumma seçeneğinin ise hiçbir zaman ciddi bir aşamaya gelmediğini paylaştı.
GÖZLER MANCHESTER CITY’DE
Galatasaray cephesi oyuncuyla el sıkışsa da, transferin tamamlanması için Manchester City’nin onayı gerekiyor. İngiliz ekibine yaklaşık 10 milyon euro’luk teklif sunulduğu konuşulurken, Ederson’un bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.
Ancak bazı kaynaklar, City’nin Brezilyalı kaleciyi bu yaz bırakma niyetinde olmadığını ve sezon başında kadroda tutmayı planladığını belirtiyor.
Transfer sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise Gianluigi Donnarumma ismi.
Fransız basınından L’Equipe’in haberine göre, İtalyan file bekçisi ile Premier Lig devi Manchester City arasında kişisel şartlarda prensip anlaşması sağlandı.
Donnarumma, PSG’ye 2021 yazında Milan’dan bedelsiz olarak transfer olmuş, kısa sürede takımın bir numaralı kalecisi haline gelmişti.
Ancak bu yaz kulübün LOSC Lille’den 40 milyon euro artı 15 milyon euro bonus karşılığında Lucas Chevalier’i transfer etmesiyle birlikte forma rekabetinde geri plana düştü. PSG teknik ekibi, yeni sezonda birinci kaleci olarak Chevalier’i düşünüyor.
Yaşanan gelişmelerin ardından Donnarumma’nın Paris macerası fiilen sona erdi. Şampiyonlar Ligi’ni kazandıkları ve tarihlerinde ilk kez bu başarıya ulaştıkları 2024/25 sezonunun ardından, 26 yaşındaki kaleci UEFA Süper Kupa’da Tottenham’a karşı oynanacak final kadrosuna dahil edilmedi.
CITY’NİN PLANLARINDA ÖNEMLİ YERİ VAR
Manchester City’nin transfer planları arasında Donnarumma’nın özel bir yeri olduğu belirtiliyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için öncelikle mevcut 1 numara Ederson’un satışının tamamlanması gerekiyor. Brezilyalı kalecinin adı son dönemde Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyor.
Eğer Ederson’dan gelecek bonservis geliri sağlanırsa, City yönetiminin PSG ile masaya oturması bekleniyor. PSG cephesi ise sözleşmesinin bitimine sadece 11 ay kalmasına rağmen Donnarumma için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.