Ederson sakatlandı, yerine çağrılan John Victor ne olduğunu anlayamadı! “Pasaportumu istediler, dolandırıldım sandım!”
Fenerbahçe kalecisi Ederson’un sakatlığı sonrası Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edilen John Victor, haberi aldığında bunun gerçek olduğuna inanamadı. 29 yaşındaki kaleci, “Dolandırıldığımı düşündüm” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, geçtiğimiz hafta antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle formasına ara vermek zorunda kaldı.
Yapılan kontrollerde, tecrübeli file bekçisinin arka adalesinde kanama tespit edildi.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Ederson’un iki hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Ancak bu sakatlık, yalnızca Fenerbahçe’yi değil, Brezilya Milli Takımı’nı da doğrudan etkiledi.
ANCELOTTI, EDERSON'UN YERİNE JOHN VİCTOR'U ÇAĞIRDI
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Güney Kore ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde Ederson’un yerine Nottingham Forest kalecisi John Victor’u milli takım kadrosuna dahil etti.
Bu karar, Victor’un kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 29 yaşındaki file bekçisi ilk kez Brezilya A Milli Takımı’na çağrıldı. Ancak başarılı kaleci için bu haber, önce bir gurur değil, tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı.
'DOLANDIRILDIĞIMI DÜŞÜNDÜM'
John Victor, yaşadığı o anları ESPN’e yaptığı açıklamayla paylaştı. Brezilya Milli Takımı Genel Menajeri Sergio Dimas’tan gelen mesajı ilk gördüğünde, bunun bir şaka ya da dolandırıcılık olabileceğini düşündüğünü söyledi.
Victor, o anları şu sözlerle anlattı:
"Benim için eşsiz ve harika bir duyguydu. Maça gidiyordum ve otobüste haberi aldım. Şok oldum. Şaka olduğunu düşündüm. Sergio Dimas'ın numarası bende yoktu. Pasaportumu istediler ve ben de 'Vay canına, bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' dedim."
Milli takım kampına katılan John Victor, Brezilya formasını giyecek olmanın kendisinde yarattığı duyguyu da şu sözlerle ifade etti:
"Henüz tam olarak kavrayamadım. Dün buraya geldim. Çağrıldığımdan beri, neler yaşadığımı, kariyerimde olup biten her şeyi, iniş çıkışlarımı, Botafogo'dayken o anın geleceğini hayal ettiğim anları düşündüm. Ve henüz durumu tam kavrayamadım. Burada olmaktan çok mutluyum, çok memnunum. Tanrı'ya çok şükretmeliyim."
1996 yılında Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Diadema kentinde doğan John Victor, futbola Santos altyapısında başladı. Ardından Portuguesa ve Internacional formalarını kiralık olarak giydi.
2023 yılında Real Valladolid’e kiralanan Victor, kısa süre sonra ülkesine dönerek Botafogo’ya 1.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada sergilediği başarılı performansın ardından 2024 yazında Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı kaleci, son olarak 8 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham Forest ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.