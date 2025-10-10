Ederson sakatlandı, yerine çağrılan John Victor ne olduğunu anlayamadı! “Pasaportumu istediler, dolandırıldım sandım!”

Milli takım kampına katılan John Victor, Brezilya formasını giyecek olmanın kendisinde yarattığı duyguyu da şu sözlerle ifade etti:

"Henüz tam olarak kavrayamadım. Dün buraya geldim. Çağrıldığımdan beri, neler yaşadığımı, kariyerimde olup biten her şeyi, iniş çıkışlarımı, Botafogo'dayken o anın geleceğini hayal ettiğim anları düşündüm. Ve henüz durumu tam kavrayamadım. Burada olmaktan çok mutluyum, çok memnunum. Tanrı'ya çok şükretmeliyim."