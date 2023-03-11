Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Eskişehirspor ise ligde oynadığı 22 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'a 3-1 kaybeden Eskişehirspor, topladığı 15 puanla 18. sırada bulunuyor.