Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasında Edirnespor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Peki Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Edirnespor - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Edirnespor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda?
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 23. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Edirnespor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Edirnespor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan Edirnespor, topladığı 20 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eskişehirspor ise ligde oynadığı 22 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'a 3-1 kaybeden Eskişehirspor, topladığı 15 puanla 18. sırada bulunuyor.
EDİRNESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasındaki Edirnespor - Eskişehirspor maçı 12 Mart Pazar günü oynanacak.