Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasında Edirnespor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Peki Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Edirnespor - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Edirnespor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda?

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Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 23. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Edirnespor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek.

Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Edirnespor, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kalan Edirnespor, topladığı 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Eskişehirspor ise ligde oynadığı 22 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'a 3-1 kaybeden Eskişehirspor, topladığı 15 puanla 18. sırada bulunuyor.

Edirnespor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

EDİRNESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 1. Grup'un 23. haftasındaki Edirnespor - Eskişehirspor maçı 12 Mart Pazar günü oynanacak.