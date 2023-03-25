Edirnespor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Karşıyaka ise ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.