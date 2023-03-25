Edirnespor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Edirnespor ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Peki Edirnespor - Karşıyaka maçı ne zaman? Edirnespor - Karşıyaka maçı saat kaçta? Edirnespor - Karşıyaka maçı hangi kanalda?

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Edirnespor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Edirnespor ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek.

Edirnespor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Edirnespor, ligde oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kütahyaspor'a 3-2 kaybeden Edirnespor, topladığı 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

Edirnespor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Karşıyaka ise ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Karşıyaka, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.

Edirnespor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

EDİRNESPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasındaki Edirnespor - Karşıyaka maçı 26 Mart Pazar günü oynanacak.