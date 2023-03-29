Efsane haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun unutulmaz kareleri
Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı 50 yaşında hayatını kaybetti. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edildi. İşte efsane ismin kariyerinden yansıyan unutulmaz kareler.
Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte efsane ismin kariyerinden yansıyan unutulmaz kareler.
25 Aralık 1986`da, Dünya Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu kendisine verilen lojmanda görülüyor.
26 Eylül 1988`de, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu yurda döndükten sonra vatandaşları selamlarken görülüyor.
26 Eylül 1988`de, dünya ve olimpiyat sampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu yurda döndükten sonra vatandaşları selamlarken görülüyor.