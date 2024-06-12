Erden Timur dönüyor mu? Dursun Özbek'ten açıklama!

Hiçbir eksikliği olmadan bu görevde başarılı olması için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu. Ona devam etmesi gerektiğini, taraftarın beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledik. Ailevi ve işiyle ilgili problemleri olduğunu söyledi ve girmeyeceğini söyledi. Bu dönemde girmeyeceğini söyledi.