Erden Timur dönüyor mu? Dursun Özbek'ten açıklama!
Erden Timur'un ayrılma süreci ile ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklama yaptı. işte Özbek'in Timur'la ilgili sözleri...
Editör: Yağmur Biçen
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un ayrılma süreci ile ilgili konuştu.
TRT Spor'a konuşan Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ayrılık sürecinde yaşananları anlattı.
''Erden 2016'dan beri forma sponsorumdu. Onu kulübe ben davet ettim. Rahmetli Mustafa Cengiz döneminde de Galatasaray'a katkısı devam etti. 2022'de 'Gel beraber çalışalım' dedim. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün nihayetinde hesap başkana sorulur.
Hiçbir eksikliği olmadan bu görevde başarılı olması için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu. Ona devam etmesi gerektiğini, taraftarın beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledik. Ailevi ve işiyle ilgili problemleri olduğunu söyledi ve girmeyeceğini söyledi. Bu dönemde girmeyeceğini söyledi.