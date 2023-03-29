Erzurumspor FK - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Erzurumspor FK - Altay maçı ne zaman? Erzurumspor FK - Altay maçı saat kaçta? Erzurumspor FK - Altay maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Erzurumspor FK ile Altay karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-1 kaybeden Altay, topladığı 25 puanla 14. sırada yer alıyor.
ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 29. haftasındaki Erzurumspor FK - Altay maçı 30 Mart Perşembe günü oynanacak.