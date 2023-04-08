Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 53 puanla 3. sırada yer alıyor.