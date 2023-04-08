Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 26 puanla 14. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 53 puanla 3. sırada yer alıyor.
ERZURUMSPOR FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 31. haftasındaki Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor maçı 9 Nisan Pazar günü oynanacak.