Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Peki Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Erzurumspor FK ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'a 1-0 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 33 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 33 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, topladığı 31 puanla 16. sırada yer alıyor.
ERZURUMSPOR FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 36. haftasındaki Erzurumspor FK - Gençlerbirliği maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.