Erzurumspor FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Erzurumspor FK - Manisa FK maçı ne zaman? Erzurumspor FK - Manisa FK maçı saat kaçta? Erzurumspor FK - Manisa FK maçı hangi kanalda?

# Erzurumspor FK # Manisa FK # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # bein sports max 1
Son Güncelleme:
Erzurumspor FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.

Erzurumspor FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 30 puanla 14. sırada bulunuyor.

Erzurumspor FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'a 1-0 kaybeden Manisa FK, topladığı 45 puanla 11. sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 33. haftasındaki Erzurumspor FK - Manisa FK maçı 16 Nisan Pazar günü oynanacak.