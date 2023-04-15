Erzurumspor FK - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Erzurumspor FK - Manisa FK maçı ne zaman? Erzurumspor FK - Manisa FK maçı saat kaçta? Erzurumspor FK - Manisa FK maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Erzurumspor FK ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, topladığı 30 puanla 14. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bandırmaspor'a 1-0 kaybeden Manisa FK, topladığı 45 puanla 11. sırada yer alıyor.
ERZURUMSPOR FK - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 33. haftasındaki Erzurumspor FK - Manisa FK maçı 16 Nisan Pazar günü oynanacak.