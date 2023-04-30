Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor, topladığı 56 puanla 5. sırada yer alıyor.