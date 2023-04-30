Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Peki Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-2 ile geçmeyi başaran Erzurumspor FK, topladığı 33 puanla 14. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor, topladığı 56 puanla 5. sırada yer alıyor.
ERZURUMSPOR FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 35. haftasındaki Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçı 2 Mayıs Salı günü oynanacak.