Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Eskişehirspor ile 1954 Kelkit karşı karşıya gelecek. Peki Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı saat kaçta? Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı hangi kanalda?

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Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Eskişehirspor ile 1954 Kelkit karşı karşıya gelecek.

Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Eskişehirspor, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, topladığı 19 puanla 18. sırada bulunuyor.

Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip 1954 Kelkit ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1954 Kelkit, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.

Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ESKİŞEHİRSPOR - 1954 KELKİT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasındaki Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı 26 Mart Pazar günü oynanacak.