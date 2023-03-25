Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Eskişehirspor ile 1954 Kelkit karşı karşıya gelecek. Peki Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı saat kaçta? Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı hangi kanalda?
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Eskişehirspor ile 1954 Kelkit karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Eskişehirspor, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, topladığı 19 puanla 18. sırada bulunuyor.
Konuk ekip 1954 Kelkit ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1954 Kelkit, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.
ESKİŞEHİRSPOR - 1954 KELKİT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasındaki Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı 26 Mart Pazar günü oynanacak.