Eskişehirspor - 1954 Kelkit maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip 1954 Kelkit ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Karaköprü Belediyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran 1954 Kelkit, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.