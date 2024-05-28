EURO 2024 ne zaman başlayacak? İşte Türkiye'nin EURO 2024 maç programı
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından gözler EURO 2024'e çevrildi. Peki A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği EURO 2024 ne zaman başlayacak? Türkiye'nin EURO 2024 maç programı belli oldu mu? EURO 2024 hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu tamamlandı. 38 haftalık sezon, 102 puan toplayan Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Süper Lig’deki, 290 günlük mücadelede ligden düşen takımlar ise İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pedikspor ve MKE Ankaragücü oldu.
Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından gözler, A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çevrildi.
Futbolseveler, "EURO 2024 ne zaman başlayacak?", "EURO 2024 maçları hangi kanalda yayınlanacak?", "Türkiye'nin EURO 2024 maç programı belli oldu mu?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'e, 75 günlük ara verilecek. Ligde yeni sezon, 9, 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 2024-2025 sezonunun ilk yarısı 20, 21, 22 ve 23 Aralık’ta yapılacak maçlarla tamamlanacak. İkinci yarısı 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak Süper Lig, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.