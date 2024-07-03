EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve maçların tarihleri
EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu müsabakalarının tamamlanmasının ardından eşleşmeler netleşti. Peki EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu? EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? İşte EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri ve maçların tarihleri...
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu heyecanı yaşandı. Grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakalarının da tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız da çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.
EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:
İsviçre-İtalya: 2-0
Almanya-Danimarka: 2-0
İngiltere-Slovakya: 1-1 (Uzt. 2-1)
İspanya-Gürcistan: 4-1
Fransa-Belçika: 1-0
Portekiz-Slovenya: 0-0 (Pen. 3-0)
Romanya-Hollanda: 0-3
Avusturya-Türkiye: 1-2