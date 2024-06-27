EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve maçların oynanacağı tarihler
14 Haziran'da başlayan EURO 2024'te grup aşaması tamamlandı. Grup aşamasının tamamlanmasıyla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran takımlar ve eşleşmeler de belli oldu. İşte büyük heyecana sahne olacak maçlar ve maçların oynanacağı tarihler...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan devam ediyor. 24 takımın katıldığı turnuvada dörderli 6 grupta maçlar oynandı. Turnuvada grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turuna yükselmeye hak kazanan takımlar da belli oldu.
EURO 2024'te A Grubu'nda Almanya, Macaristan, İsviçre ve İskoçya; B Grubu'nda Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Arnavutluk; C Grubu'nda Sırbistan, Danimarka, İngiltere ve Slovenya; D Grubu'nda Fransa, Hollanda, Avusturya ve Polonya; E Grubu'nda Slovakya, Belçika, Romanya ve Ukrayna; F Grubu'nda ise Türkiye, Portekiz, Çekya ve Gürcistan mücadele etti.
Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'nda İngiltere ile Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.
İskoçya, Arnavutluk, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Çekya, Macaristan ve Hırvatistan ise turnuvaya veda eden takımlar oldu.
EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Büyük bir çekişmeye sahne olan EURO 2024'te son 16 turu müsabakaları 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak.