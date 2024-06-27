EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve maçların oynanacağı tarihler

Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'nda İngiltere ile Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.

İskoçya, Arnavutluk, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Çekya, Macaristan ve Hırvatistan ise turnuvaya veda eden takımlar oldu.