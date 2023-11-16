EURO 2024'Ü Garantileyen Ülkeler! İşte O 9 Ülke

9- İskoçya

İspanya ve Norveç gibi iki güçlü rakip arasından sıyrılan İskoçya 4. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Daha önceki 3 katılımında grupları aşamayan İskoçlar bu sefer daha ileriye gitmek isteyecek.