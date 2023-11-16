EURO 2024'Ü Garantileyen Ülkeler! İşte O 9 Ülke
EURO 2024'ü garantileyen ülkeler birçok futbolsever tarafından merak ediliyor.Şuana dek 9 ülke ismini EURO 2024 turnuvasına adını yazdırdı. İşte o 9 ülke...
9- İskoçya
İspanya ve Norveç gibi iki güçlü rakip arasından sıyrılan İskoçya 4. kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Daha önceki 3 katılımında grupları aşamayan İskoçlar bu sefer daha ileriye gitmek isteyecek.
8-Avusturya
Azerbaycan deplasmanından tek gollü galibiyet çıkarmayı başaran Avusturya, F Grubu'nda Belçika'dan sonra EURO 2024'e gitmeyi garantileyen ikinci takım oldu. Ralf Rangnick'in öğrencileri çıktıkları 7 maçta 16 puan topladı ve ülkelerini 4. kez Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başardı.
7-Belçika
Elemelerde oynadığı 6 maçın 5'inde en büyük yıldızı Kevin De Bruyne'den yararlanamayan Belçika elemelerin bitmesine 2 maç kala EURO 2024 biletini aldı.
6-Portekiz
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7'de 7 yapan Portekiz, elemelerin bitmesine 3 maç kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Slovakya maçında takımının aldığı 3-2'lik galibiyeti getiren 2 golde imzası olan Cristiano Ronaldo maç sonrası EURO 2024'te oynamak istediğini belirtti. Yıldız oyuncu Bosna-Hersek'le oynanan maçta da 2 gole imza atmayı başardı. Turnuva oynandığı sırada 39 yaşında olacak Ronaldo, kadroda yer alması durumunda ülkesiyle 2016'dan sonra bir Avrupa şampiyonluğu daha kazanmak isteyecek.