EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda!
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda haftanın ilk maçı Salı günü Paris Basketbol ile Olimpia Milano arasında oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ise güçlü rakiplerine karşı kritik deplasman maçlarına çıkacak.
THY EuroLeague’de 30. hafta karşılaşmaları 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Ligde play-off yarışının iyice kızıştığı bu dönemde temsilcilerimiz de kritik mücadelelere çıkacak.
Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak play-off yolunda avantaj elde etmek istiyor.
Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan ekibi Partizan’a konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, ligdeki çıkışını sürdürerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
EuroLeague 30. hafta maç programı (TSİ)
18 Mart Salı:
22.30 Paris Basketbol (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
20 Mart Perşembe:
21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)
21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko
22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)
21 Mart Cuma:
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)
22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)
22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes