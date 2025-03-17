EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda!

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda haftanın ilk maçı Salı günü Paris Basketbol ile Olimpia Milano arasında oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ise güçlü rakiplerine karşı kritik deplasman maçlarına çıkacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda! - Resim: 1

THY EuroLeague’de 30. hafta karşılaşmaları 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Ligde play-off yarışının iyice kızıştığı bu dönemde temsilcilerimiz de kritik mücadelelere çıkacak.

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EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda! - Resim: 2

Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak play-off yolunda avantaj elde etmek istiyor.

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EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda! - Resim: 3

Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan ekibi Partizan’a konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, ligdeki çıkışını sürdürerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda! - Resim: 4

EuroLeague 30. hafta maç programı (TSİ)

18 Mart Salı:

22.30 Paris Basketbol (Fransa) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

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EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda! - Resim: 5

20 Mart Perşembe:

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

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EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda! - Resim: 6

22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

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EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda! - Resim: 7

21 Mart Cuma:

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)

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EuroLeague’de 30. hafta heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zorlu deplasmanda! - Resim: 8

22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes

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