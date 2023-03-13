Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? Eyüpspor - Altay maçı saat kaçta? Eyüpspor - Altay maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Eyüpspor ile Altay karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'a 2-0 kaybeden Altay, topladığı 22 puanla 14. sırada yer alıyor.
EYÜPSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 26. haftasındaki Eyüpspor - Altay maçı 13 Mart Pazartesi günü oynanacak.