Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 23. haftanın erteleme maçında Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybeden Eyüpspor, topladığı 41 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 38 puanla 3. sırada bulunuyor.
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 23. haftasındaki Eyüpspor - Bodrumspor maçı 28 Şubat Salı günü oynanacak.