Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 38 puanla 3. sırada bulunuyor.