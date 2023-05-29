Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig Play-off 2. turunda Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı yükselme play-off mücadeleleriyle devam ediyor. Play-off 2. turunda sonucu merakla beklenen maçta Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısındaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık skorla kazanan taraf olmuştu.
Ev sahibi Eyüpspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Eyüpspor, play-off turuna yükselmeyi başardı. Eyüpspor, play-off ilk turunda karşılaştığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.