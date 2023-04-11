Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 57 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 29 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'ye 2-1 kaybeden Gençlerbirliği, topladığı 24 puanla 17. sırada yer alıyor.
EYÜPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 32. haftasındaki Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.