Eyüpspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 38. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Eyüpspor ligde oynadığı 35 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'a 2-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 59 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 35 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-0 kaybeden Keçiörengücü, topladığı 56 puanla 8. sırada yer alıyor.
EYÜPSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 38. haftasındaki Eyüpspor - Keçiörengücü maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.