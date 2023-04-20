Eyüpspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Peki Eyüpspor - Pendikspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Eyüpspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Eyüpspor, ligde oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Eyüpspor, topladığı 57 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor ile 2-2 berabere kalan Pendikspor, topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.
EYÜPSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 34. haftasındaki Eyüpspor - Pendikspor maçı 22 Nisan Cumartesi günü oynanacak.