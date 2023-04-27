Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybeden Antalyaspor, topladığı 33 puanla 13. sırada bulunuyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasındaki Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.