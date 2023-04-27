Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

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Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybeden Antalyaspor, topladığı 33 puanla 13. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasındaki Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.