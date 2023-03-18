Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, topladığı 30 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Başakşehir, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. haftasındaki Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.