Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı hangi kanalda?

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Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Fatih Karagümrük, ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, topladığı 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Başakşehir ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Başakşehir, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasındaki Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.