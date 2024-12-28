Fatih Terim yeni takımında ilk antrenmanına çıktı! İşte Al-Shabab'ın antrenmanından kareler

Kampın ardından Riyad'a geçeceklerini aktaran Terim, şöyle devam etmişti:

"Ayın altısında Kral Kupası'yla başlayan bir süreç var. Baktığımız zaman ligde biraz geride görünüyoruz. Devre arasına birkaç maç var ama bu herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmez. Zaten daha yukarılara tırmanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama kupanın önemi bir başka görünüyor. Altısındaki bu maçı da inşallah geçmek istiyoruz. Orada da sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz elbette. O yüzden şu anda sadece tüm konsantrasyonumuzu kupaya, lige ve takıma çevirmek istiyorum. Şu andan itibaren de o durumdayım."