Fatih Terim yeni takımında ilk antrenmanına çıktı! İşte Al-Shabab'ın antrenmanından kareler
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki Fatih Terim, kısa bir konuşma da gerçekleştirdi. İşte Terim'in ilk atrenmanından kareler...
Son olarak 2023-2024 sezonunda 5 ay boyunca Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan'da yeni macerasına başladı.
Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştı. Konuyla ilgili Suudi Arabistan kulübünden dün yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiği duyurulmuştu.
Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." ifadelerine yer verilmişti.
Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktör Fatih Terim, dün uçakla İstanbul'dan takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti.
İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, tüm konsantrasyonunu yeni takımına, kupaya ve lige vereceğini söylemişti.
Boşta olduğu dönemde birçok teklif aldığını belirten Terim, "Özellikle son aylarda gerek Avrupa'dan gerek Asya'dan, çeşitli coğrafyalardan teklifler aldık. Birkaç gündür Al-Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta. Son iki günü üç günü bir hazırlık maçıyla tamamlanacak." diye konuşmuştu.
Kampın ardından Riyad'a geçeceklerini aktaran Terim, şöyle devam etmişti:
"Ayın altısında Kral Kupası'yla başlayan bir süreç var. Baktığımız zaman ligde biraz geride görünüyoruz. Devre arasına birkaç maç var ama bu herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmez. Zaten daha yukarılara tırmanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama kupanın önemi bir başka görünüyor. Altısındaki bu maçı da inşallah geçmek istiyoruz. Orada da sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz elbette. O yüzden şu anda sadece tüm konsantrasyonumuzu kupaya, lige ve takıma çevirmek istiyorum. Şu andan itibaren de o durumdayım."
Ekibiyle ilgili de bilgi veren 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Yardımcım Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile Mert ve Eray var. Analistimiz Metin var. Kaleci antrenörümüz Ozan ve atletik performans antrenörümüz Yasin var. Böyle bir ekiple gidiyoruz. Akşam onlarla Doha'da buluşacağız. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek çok büyük çok şöhretli oyuncularıyla, gerek de çok şöhretli hocalarıyla ve 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Açıkçası ben de birçok şeyi merak ediyorum. Sezon sonunda otururuz. Memnunsak devam edilir. Memnun değilsek başka bir şey düşünülür." değerlendirmesinde bulunmuştu.
İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Hamad Havalimanı'na gelen Fatih Terim'i, Al-Shabab Kulübünün yetkilileri karşılamıştı. Bir yetkili, Terim'in boynuna Al-Shabab atkısı takmıştı.
Al-Shabab teknik direktörü Fatih Terim, bugün takımla ilk kez bir araya geldi.
Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşma yaptı.
Antrenmanda ayrıca Fatih Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.
Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi.
Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.
Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.