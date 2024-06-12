Fenerbahçe 50 milyon euro'luk yıldızı istiyor! Ali Koç'tan Mourinho'ya "çilek" transferi

Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren ve başkanlık seçimlerinden de zaferle ayrılan Ali Koç, transferde de hızlanmaya başlıyor. Sarı-lacivertliler, piyasa değeri 50 milyon euro olan dünyaca ünlü yıldızı gözüne kestirdi. İşte taraftarları havalimanına toplayacak o futbolcu...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe 50 milyon euro'luk yıldızı istiyor! Ali Koç'tan Mourinho'ya "çilek" transferi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşandı. Sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin gündemi teknik direktör ve başkanlık seçimlerine çevrildi.

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Fenerbahçe 50 milyon euro'luk yıldızı istiyor! Ali Koç'tan Mourinho'ya "çilek" transferi - Resim: 2

Geçtiğimiz sezonun başında Jorge Jesus ile yollarını ayırıp takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de sezonun 2. sırada bitirilmesinin ardından İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, dünyada büyük bir yankı uyandırarak Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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Fenerbahçe 50 milyon euro'luk yıldızı istiyor! Ali Koç'tan Mourinho'ya "çilek" transferi - Resim: 3

Seçimden önce yaptığı Jose Mourinho hamlesiyle elini güçlendiren başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanarak 3. kez Fenerbahçe başkanlığına seçildi.

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Fenerbahçe 50 milyon euro'luk yıldızı istiyor! Ali Koç'tan Mourinho'ya "çilek" transferi - Resim: 4

Fenerbahçe'de başkan ve teknik direktörün belli olmasının ardından gözler yeni sezon yapılanmasına çevrildi. Çok güçlü bir takım kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, taraftarını bu sene mutlu etmek istiyor.

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