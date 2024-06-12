Fenerbahçe 50 milyon euro'luk yıldızı istiyor! Ali Koç'tan Mourinho'ya "çilek" transferi
Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren ve başkanlık seçimlerinden de zaferle ayrılan Ali Koç, transferde de hızlanmaya başlıyor. Sarı-lacivertliler, piyasa değeri 50 milyon euro olan dünyaca ünlü yıldızı gözüne kestirdi. İşte taraftarları havalimanına toplayacak o futbolcu...
Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşandı. Sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin gündemi teknik direktör ve başkanlık seçimlerine çevrildi.
Geçtiğimiz sezonun başında Jorge Jesus ile yollarını ayırıp takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de sezonun 2. sırada bitirilmesinin ardından İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, dünyada büyük bir yankı uyandırarak Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
Seçimden önce yaptığı Jose Mourinho hamlesiyle elini güçlendiren başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanarak 3. kez Fenerbahçe başkanlığına seçildi.
Fenerbahçe'de başkan ve teknik direktörün belli olmasının ardından gözler yeni sezon yapılanmasına çevrildi. Çok güçlü bir takım kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, taraftarını bu sene mutlu etmek istiyor.