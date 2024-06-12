Fenerbahçe 50 milyon euro'luk yıldızı istiyor! Ali Koç'tan Mourinho'ya "çilek" transferi

Geçtiğimiz sezonun başında Jorge Jesus ile yollarını ayırıp takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de sezonun 2. sırada bitirilmesinin ardından İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, dünyada büyük bir yankı uyandırarak Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.