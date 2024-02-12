Fenerbahçe, Alanya engeline takıldı! Sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren maçında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun savunmadan çıkarken yaptığı top kaybının devamında 12. dakikada Augusto'nun golüyle 1-0 mağlup duruma düştü. Yenik duruma düşmesinin ardından birkaç net pozisyon yakalasa da değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, devreye 1-0 geride girdi. Mücadelede ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. 49. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşuyla beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada golcü ismi Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla öne geçti. Fenerbahçe, 63. dakikada yine Augusto'nun golüne engel olamadı ve skor 2-2'ye geldi. Kalan bölümde neredeyse rakip ceza sahası civarında oynayan Fenerbahçe, golü bulmayı başaramadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Haftaya lider giren sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 64'e yükselti. RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, 66 puanla haftayı lider tamamladı.

FENERBAHÇE EVİNDE ZORLANIYOR

Fenerbahçe, bu sezon puan kayıplarını taraftarı önünde yaşıyor. Ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada sadece bir beraberlikle 2 puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, evinde ise olumsuz bir görüntü sergiliyor.

İç sahada ligde 13. maçına çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray ve Yılport Samsunspor ile berabere kalmıştı.

Alanyaspor karşılaşması öncesinde ligde Kadıköy'de 7 puan kaybı bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle berabere kalarak 9. puan kaybını yaşadı.

KADIKÖY'DE KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamıyor. Bu sezon sahasında oynadığı 13 müsabakanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabilen Fenerbahçe, diğer tüm müsabakalarda ise gol gördü.

Sarı-lacivertliler, ligde evinde oynadığı üst üste son 4 karşılaşmada da rakiplerinden gol yedi.

12 MAÇ SONRA İLK YARIYI YENİK KAPATTI

Fenerbahçe, bu sezon ligde 12 maç sonra devreye mağlubiyetle girdi. Son olarak ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 ile geçmişti.

Fenerbahçe, bahsi geçen karşılaşmadan 12 maç sonra Alanyaspor karşısında da devreye mağlup girdi.

Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük dışında bu sezon soyunma odasına Trabzonspor karşısında yenik girmiş ve o mücadelede sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

İSMAİL KARTAL'DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, "Rakibimizin neler yaptığını biliyorduk. Önde hızlı oyuncuları olduğunu, kontra oynadıklarını biliyorduk ve buna göre çalışmıştık. Maç başından sonuna kadar oyun bizim üstünlüğümüzdeydi. Kazanmak için oyuncularım elinden gelenin en iyisini yaptı. 2-1 öne geçtikten sonra biz 3-4 ararken kalemizde bir gol yedik. 2 sefer kalemize geldiler ve ikisi de gol oldu. Bu akşam kazanmayı çok istedik ama olmadı, üzgünüz. Bu bir yarış, uzun bir maraton önümüzde daha çok maç var. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsun ve bize güvensinler. Sezon sonu mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Rakiplerin zaman geçirme adına hareketler yaptığını dile getiren Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele etti fakat burada hangi takımla oynarsak oynayalım gelen takımın oyuncuları yerden kalmıyor. Sürekli oyun hızımızı yavaşlatıyorlar. Hakemleri uyarıyoruz ama onlar bu pozisyonlara çok müdahale etmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Maç baştan oynansa tekrar aynı ilk 11 tercihinde bulunacağını aktaran Kartal, "Taraftarlarımız her maç olduğu gibi bu akşam da oyuncularımızı güzel şekilde desteklediler. Öne geçtikten sonra çok çabuk gol yedik ve demoralize olduk. Taraftarlar baş tacımızdır. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece son bölümde uzun top oynadıklarını onun dışında planlı hareket ettiklerini anlatan Kartal, son bölümde panik yaşamanın ise doğal olduğunu savundu.

Maçın geride kaldığını ve Rize deplasmanında 3 puan için ellerinde geleni yapacaklarını kaydeden Kartal, "Kent bizim oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık. Türkiye listesinde de 48 saat içinde federasyona bir liste vereceğiz. 15 oyuncumuz var, 1'i dışarı çıkacak. Ekibimizle değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Bu akşam 10 dakika oynadı ama fena işler yapmadı. İlk golde biraz şanssızlık da var. Ferdi'den sekiyor, Djiku'dan sekiyor. Sonra kaleciden dönüyor boş kaleye gol oluyor. Bir şanssızlık diyelim. 2. gol ise ders çıkarmamız gereken bir gol. Öne geçiyoruz 3 dakika sonra 2. golü yiyoruz. Burada bazı hatalar yaptık. Buraları düzeltmemiz gerekiyor. 2 golde de Livakoviclik bir şey yok." dedi.