Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 28 puanla 14. sırada bulunuyor.