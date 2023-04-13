Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 26 maçta 18galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 57 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 28 puanla 14. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. haftasındaki Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak.