Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 33 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 74 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, topladığı 38 puanla 13. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 36. haftasındaki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü oynanacak.