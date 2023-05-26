Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, topladığı 38 puanla 13. sırada bulunuyor.