Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe, ligde oynadığı 33 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 74 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Antalyaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, topladığı 38 puanla 13. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 36. haftasındaki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü oynanacak.