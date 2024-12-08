Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçında İstanbul'da Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe de lig aşamasındaki altıncı maçında İstanbul'da Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında U.S. Gilloise'yi 2-1 yenerken ikinci maçında Twente ve üçüncü maçında Manchester United 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı. Fenerbahçe, dördüncü maçında ise deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçında ise deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 36 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 13 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetmişti.
Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao ise İspanya liginde 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 29 puanla 4. sırada yer alan Athletic Bilbao, bu karşılaşmalarda 24 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Athletic Bilbao ikinci maçında evinde AZ Alkmaar'ı 2-0, üçüncü maçında evinde Slavia Prag'ı 1-0, dördüncü maçında deplasmanda Ludogorets'i 2-1 ve beşinci maçında sahasında Elfsborg'u 3-0 mağlup etti. 13 puanı bulunan Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamb günü oynanacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.
Fenerbahçe - Athletic Bilbao mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.