Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao ise İspanya liginde 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 29 puanla 4. sırada yer alan Athletic Bilbao, bu karşılaşmalarda 24 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Athletic Bilbao ikinci maçında evinde AZ Alkmaar'ı 2-0, üçüncü maçında evinde Slavia Prag'ı 1-0, dördüncü maçında deplasmanda Ludogorets'i 2-1 ve beşinci maçında sahasında Elfsborg'u 3-0 mağlup etti. 13 puanı bulunan Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.