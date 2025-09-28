Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: “Şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım”
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, seçim süreci, kulübün geleceği ve rakip başkan Dursun Özbek’e dair önemli açıklamalarda bulundu. “Şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım” diyen Saran, birçok konuda açıklama yaptı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın SABAH gazetesine verdiği röportaj dikkat çekti.
“Çatışmacı bir başkan olmayacağım ama kulübün haklarını da savunacağım” diyen Saran, seçim sürecinden kulüpteki mevcut duruma kadar merak edilenleri anlattı.
ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİ VE İÇ SORUNLAR
Fenerbahçe’nin yıllardır şampiyon olamamasına değinen Saran, asıl problemin içeride olduğunu söyledi.
“Dış etkenler elbette var ama en büyük sıkıntımız içimizdeki sorunlar. İletişimde, futbol aklımızda ve karar mekanizmamızda sorun var. Bunlar düzelirse şampiyonluk kendiliğinden gelecektir” dedi.
ÖNLERİNİ AÇACAĞIM
Sadettin Saran, başkanlık sürecinde kimsenin önünü kapatmayacağını belirtti.
“Benim dönemimde kimse ‘Ben başkan olmak istiyorum’ demekten çekinmeyecek. Başkan olmak isteyenlerin önünü açacağım” dedi.
ŞAMPİYONLUK ŞARTI
Başkan Saran, Fenerbahçe’de şampiyonluk sözünü yineledi.
“Seçimde söz verdiğim gibi, tüzük değişikliğiyle şampiyon olamayan başkanın görev süresi 3 yılla sınırlı olacak.
Bizim için süre aslında 3 yıl değil, 1.5 yıl. Eğer şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım” ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ DETAYI
Saran, eski başkanlarla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
“Aziz Yıldırım ve Ali Koç için stadımızda şeref tribününde iki koltuk her zaman ayrılmış olacak. Onları ağırlamaktan onur duyacağız. Üç başkanın yan yana maç izlediğini düşünsenize, bundan daha iyi birliktelik mesajı olabilir mi?” diye konuştu.
SEÇİMDEKİ İDDİALAR
Saran, seçim sürecinde çıkan söylentilere sert tepki gösterdi.
“Benim için önce ‘aday olamaz’ dediler, sonra ‘çekilecek’, sonra ‘seçilmez’, sonra ‘mazbatayı alamayacak’ dediler. Şimdi de ‘kayyum gelecek’ diyorlar. Bunların hepsi gerçek dışı” dedi.
Seçim döneminde ortaya atılan iddiaların futbolcuları etkilediğini söyleyen Saran, sert ifadeler kullandı.
“‘Maaş ödeyemez’ dediler. Bu tipler sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Futbolculara ‘çekilmedik, kayyum gelmedi, maaş ödeyebildik’ dedim. Böyle omurgasızları camiadan uzaklaştıracağım” dedi.
DURSUN ÖZBEK DETAYI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili soruya yanıt verdi.
“Bütün başkanlar arayıp tebrik etti ama ilk arayan Dursun Özbek oldu. Çok yapıcı bir konuşma yaptık. Kavga etmek için kavga etmem, ama Fenerbahçe’nin haklarını sonuna kadar korurum” dedi.
Saran, Fenerbahçe’nin haklarını savunmaktan geri adım atmayacağını vurguladı.
“Barış istiyoruz ama barış istiyorsan savaşa da hazır olman gerekir. Hakkımızı savunurken geri adım atmayacağız. Çatışmacı değilim ama masada da sahada da dik duracağız” diye konuştu.
Sadettin Saran, başkan olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.
“Babam Fenerbahçeliydi, ben de 5 yaşımda Fenerbahçeli oldum. Aziz Yıldırım döneminde yönetime girdim ve o zaman başkan olmak istediğime emin oldum” dedi.
FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜ
Seçim sürecinde futbolcuların etkilendiğini belirten Saran, Samandıra’da özel görüşmeler yaptığını açıkladı.
“Takımın bu süreçten etkilendiği açık. Oyuncularla buluştum, sorunları geride bırakmak için konuştuk. Kenetlenerek bu süreci aşacağız” ifadelerini kullandı.
AVRUPA HEDEFİ
Saran, Fenerbahçe için en büyük hayalini paylaştı.
“Tüm branşlarda Avrupa’da söz sahibi olan, mali açıdan kendi ayakları üzerinde duran bir Fenerbahçe hayal ediyorum” dedi.
Yeni başkan taraftara mesaj verdi.
“Fenerbahçe’nin en büyük gücü taraftarıdır. Stadımızı dolduralım, takımımıza 90 dakika kesintisiz destek verelim. Hep birlikte bu enerjiyi sahaya yansıtalım” diye seslendi.
BORÇ VE HARCAMALAR
Kulübün mali yapısına ilişkin konuşan Saran, harcamalardaki dengesizliğe dikkat çekti.
“Fenerbahçe’nin gelir sorunu yok, gider sorunu var. Verimsiz harcamaları ortadan kaldıracağız. Popülist değil, stratejik adımlar atacağız” dedi.
Yeni seçim iddialarına yanıt veren Saran, önceliğin istikrar olduğunu söyledi.
“2027 kongresine kadar seçim gündemimizde yok. Fenerbahçe’yi seçimler çok yordu. Artık enerjimizi sahaya ve projelere harcayacağız” dedi.
Sadettin Saran, Fenerbahçe’de vefanın önemini vurguladı.
“Yönetimde üç eski milli sporcu var. Kulübümüz için vefa çok önemli. Geçmişine sahip çıkmazsan büyüyemezsin. Birlik ve beraberlik içinde çözemeyeceğimiz sorun yok” dedi.
