Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 32 maçta 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Cazoo Baskonia'ya 92-69 kaybeden Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 32 maçta 16 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bologna'yı 86-67 ile geçmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.