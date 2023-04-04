Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 32 maçta 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Cazoo Baskonia'ya 92-69 kaybeden Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 32 maçta 16 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bologna'yı 86-67 ile geçmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.