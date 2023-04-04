Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 32 maçta 16 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bologna'yı 86-67 ile geçmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.