Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 78-74 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 32 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Barcelona ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olympiakos'a 77-70 mağlup olan İspanyol temsilcisi, topladığı 36 puanla 3. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 10 Mart Cuma günü oynanacak.