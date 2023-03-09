Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 78-74 kaybeden sarı-lacivertliler, topladığı 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Barcelona ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olympiakos'a 77-70 mağlup olan İspanyol temsilcisi, topladığı 36 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 10 Mart Cuma günü oynanacak.