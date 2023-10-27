Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, EuroLeague 5. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih Deplasmanında

Münih'teki BMW Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.