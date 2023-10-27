Fenerbahçe Beko, Bayern Münih Deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 5.haftasında deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih Deplasmanında
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih Deplasmanında
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, EuroLeague 5. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih Deplasmanında

Münih'teki BMW Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih Deplasmanında - Resim : 1

EuroLeague'de oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 4. sırada yer alıyor.

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada bulunuyor.

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# Fenerbahçe Beko
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